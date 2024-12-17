Страна всегда выступала против поставок вооружения в конфликтующие страны, однако, оно попадало в руки ВСУ через третьи государства

Швейцария усилила требования к экспорту оружия, произведённого на своей территории, чтобы предотвратить его попадание в украинских формирований через третьи страны. Данное решение было принято парламентом Швейцарии.

Страна уже не раз отказывала как Киеву, так и ряду европейских государств в поставках вооружения и патронов, поскольку законодательство Швейцарии запрещает такие поставки государствам, находящимся в состоянии вооружённого конфликта. Тем не менее, в ноябре 2023 года Украина всё же получила сотни тысяч патронов швейцарского производства для снайперских винтовок через посредническую польскую компанию. Именно данный инцидент подтолкнул законодателей к более строгим условиям экспорта.

Согласно новым нормам, приобретатель огнестрельного оружия или патронов имеет право реализовать их лишь на территории своей страны регистрации или в конкретно обозначенных третьих государствах. Вероятно, на это решение также повлияла позиция новой американской администрации касательно поставок оружия на Украину. Избранный президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял, что сократит поставки вооружений Киеву. Главной задачей новая администрация является прекращение или хотя бы заморозка конфликта.

Ранее Испания, Германия и Дания были наиболее активными странами, стремившимися закупить оружие и боеприпасы для Украины, и многократно сталкивались с отказами со стороны Швейцарии. Тем не менее, начиная с 2022 года, швейцарское оружие неоднократно появлялось на украинской территории.