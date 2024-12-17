Базовая версия оценена в 4,75 миллиона рублей, а более богатая комплектация выйдет дороже 5 миллионов рублей

Стартовая комплектация Prime включает 19-дюймовые колёса, электрозеркала с функцией запоминания, бесключевой доступ, панорамную крышу и двухзонный климат-контроль. Салон будет отделан черной экокожей, передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Второй ряд также получит настройки с сервоприводами и подогрев. Дополнительно будут обогреваться рулевое колесо, лобовое стекло и форсунки омывателя. Медиасистема с навигацией Яндекса будет иметь дисплеи на 10,3 и 15,6 дюйма, а также камеры кругового обзора и 8 динамиков.

Среди характеристик премиум версии выделяются улучшенная система помощи водителю и дополнительные подушки безопасности, а также боковые парктроники и аудиосистему с 14 динамиками. Размер колёс увеличится до 20 дюймов. В интерьере будет использована натуральная кожа, а сам интерьер станет двухцветным с комбинацией черного и коричневого. Вентиляция предусмотрена и для второго ряда сидений, а функция массажа будет доступна не только для водительского, но и для пассажирского кресла. Кроссовер предложен в шести стандартных вариантах окраски, а за дополнительную плату в 70 тысяч рублей можно выбрать седьмой цвет — матово-серый.

Двухлитровый турбированный двигатель для модели Chery Tiggo 9, предназначенной для российского рынка, способен развивать мощность в 245 лошадиных сил и крутящий момент 375 Нм. Он работает в паре с восемью диапазонами автоматической трансмиссии и имеет полный привод. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 8 секунд, а максимальная скорость достигает 220 км/ч.

В Китае компания Chery предлагает под наименованием Tiggo 9 несколько иную модель, отличающуюся размерами, дизайном, внутренней компоновкой и двигателями. В конце сентября этот кроссовер подвергся легкому обновлению в преддверии нового модельного года и получил новейшую гибридную силовую установку с дальностью хода до 1400 километров.