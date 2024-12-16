Немецкий производитель шин Continental представит на выставке CES новый концепт автомобиля под названием Intelligent Vehicle Experience Car (IVEC). Этот автомобиль не только отличается необычным дизайном, но и демонстрирует инновационный подход к взаимодействию между автомобилем и его владельцем. Например, IVEC сможет распознавать хозяина ещё до того, как он сядет за руль.
Continental оснастила концептуальную модель набором сенсоров, которые связаны с системой управления и программным обеспечением, использующим технологии искусственного интеллекта. Это решение позволит автомобилю определять, кто из водителей подходит, основываясь на биометрических данных, таких как лицо, фигура и даже стиль ходьбы. В результате, электроника сможет автоматически открывать двери, когда владелец приблизится к машине, а также применит индивидуальные настройки ещё до того, как человек сядет в салон. В случае, если к дверной ручке потянется незнакомец, сработает сигнал тревоги. Система также обладает способностью анализировать поведение водителя и предсказывать его намерения. Например, если электроника зафиксирует, что человек направляется к багажнику, она автоматически его откроет.
Утверждается, что такие функции смогут появиться в серийных автомобилях уже через три–пять лет, поскольку технология основана на датчиках и алгоритмах искусственного интеллекта, которые уже используются. Более подробную информацию о IVEC разработчики планируют представить ближе к выставке CES в начале января.
В сентябре также появилась информация о разрабатываемой в Израиле перспективной биометрической системе. Интеграция искусственного интеллекта значительно расширит функции распознавания лиц. Например, система сможет напомнить водителю о забытых очках или заказать его любимые блюда в ресторане.