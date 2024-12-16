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Zelikman
Continental представит новый концепткар, который сможет узнавать хозяина на расстоянии
За счёт технологий искусственного интеллекта и специальных датчиков машина распознает своего владельца по внешности или даже походке

 Немецкий производитель шин Continental представит на выставке CES новый концепт автомобиля под названием Intelligent Vehicle Experience Car (IVEC). Этот автомобиль не только отличается необычным дизайном, но и демонстрирует инновационный подход к взаимодействию между автомобилем и его владельцем. Например, IVEC сможет распознавать хозяина ещё до того, как он сядет за руль.

 Continental оснастила концептуальную модель набором сенсоров, которые связаны с системой управления и программным обеспечением, использующим технологии искусственного интеллекта. Это решение позволит автомобилю определять, кто из водителей подходит, основываясь на биометрических данных, таких как лицо, фигура и даже стиль ходьбы. В результате, электроника сможет автоматически открывать двери, когда владелец приблизится к машине, а также применит индивидуальные настройки ещё до того, как человек сядет в салон. В случае, если к дверной ручке потянется незнакомец, сработает сигнал тревоги. Система также обладает способностью анализировать поведение водителя и предсказывать его намерения. Например, если электроника зафиксирует, что человек направляется к багажнику, она автоматически его откроет.

 Утверждается, что такие функции смогут появиться в серийных автомобилях уже через три–пять лет, поскольку технология основана на датчиках и алгоритмах искусственного интеллекта, которые уже используются. Более подробную информацию о IVEC разработчики планируют представить ближе к выставке CES в начале января.

 В сентябре также появилась информация о разрабатываемой в Израиле перспективной биометрической системе. Интеграция искусственного интеллекта значительно расширит функции распознавания лиц. Например, система сможет напомнить водителю о забытых очках или заказать его любимые блюда в ресторане.

#технологии #автомобили #транспорт #концепт #continental
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