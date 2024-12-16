Старт продаж намечен на первый квартал 2025 года, а стоимость составить 7-8 млн рублей

Российский импортёр автомобилей марки Exlantix сообщил, что продажи крупного кроссовера ET начнутся в регионе в начале 2025 года. Как стало известно, это произойдет сразу после получения одобрения типа транспортного средства для данной модели — в конце февраля или в начале марта. Новинка будет доступна, в том числе, в электрифицированной версии, хотя ранее заявлялось только о плагин-гибридной модификации.

Внешний вид Exlantix ET для Российской Федерации будет отличаться от китайского аналога Exeed Sterra ET. Вместо сплошной панели он получит интегрированную радиаторную решетку. Помимо этого, кроссовер будет оснащён зарядным портом стандарта Type 2, который используется в Европе. Интерьер также будет адаптирован к предпочтениям российских покупателей. Изменится отделка, экраны приборов и мультимедиа-системы будут переведены на русский язык, при этом медийный комплекс будет дополнен встроенным Яндекс Навигатором. Ранее была оглашена аналогичная программа обновлений для седана Exlantix ES. За дополнительную плату у дилеров покупатели смогут приобрести физический пульт для управления основными функциями, который будет подключаться к экрану мультимедийной системы.

Параметры электрической силовой установки для России пока не раскрыты. В Китае этот кроссовер предлагается как в заднеприводном варианте мощностью 313 лошадиных сил, так и в полноприводном варианте с мощностью 480 лошадей. Аккумуляторы на 77 и 100 кВт*ч обеспечивают запас хода от 540 до 760 километров.

Цены пока не были официально опубликованы, но согласно имеющимся данным, они будут сопоставимы с ценами аналогичных по размеру моделей, поставляемых в страну по схемам параллельного импорта, что предполагает диапазон в 7–8 миллионов рублей.

В Китае у оригинального Exeed Sterra ET недавно появилась версия с гибридным приводом. Ожидается, что аналогичное исполнение с установкой мощностью 469 лошадей также будет представлено на российском рынке.