Видеокарта с ценой в 250 долларов и объёмом видеопамяти 12 ГБ оказалась очень популярна среди геймеров.

Недавно Intel представила свой первый графический процессор Battlemage, основанный на архитектуре Xe2. Arc B580 уже доступен для приобретения. Однако, крупные ритейлеры сообщают, что все карты уже распроданы, а варианты AIB появятся завтра.

Newegg стал одним из первых интернет-магазинов, который предложил Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти по цене 250 долларов. Это рекомендуемая розничная цена для Limited Edition, в то время как AIB-версии будут дороже. Адаптер оборудован 12 ГБ GDDR6 видеопамяти на 192-битной шине и 20 ядрами Xe2. Частота графического процессора достигает 2670 МГц. Для питания используется один 8-контактный разъём, а видеокарта потребляет до 190 Вт. Некоторые модели AIB могут превышать 200 Вт.

На данный момент видеокарта пользуется высоким спросом. Однако, в рознице сообщают, что следующая партия будет 3 января 2025 года. Ситуация схожа и у Amazon, где говорится о ожидаемом поступлении в начале января. В то же время B&H и LDLC принимают только предварительные заказы на эти видеокарты.

Intel Arc B580 продемонстрировала впечатляющее качество в играх, особенно в разрешении 1440p, где она выступает на уровне RTX 4060 и RX 7600. Arc B580, представляющая собой единственную карту с 12 ГБ по цене 250 долларов из последнего поколения, выглядит как достойный конкурент видеокартам старого поколения с аналогичным объемом видеопамяти. Хотя существуют некоторые трудности с драйверами, но на данный момент серьёзных проблем не наблюдается.