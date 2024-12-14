Недавно Intel представила свой первый графический процессор Battlemage, основанный на архитектуре Xe2. Arc B580 уже доступен для приобретения. Однако, крупные ритейлеры сообщают, что все карты уже распроданы, а варианты AIB появятся завтра.
Newegg стал одним из первых интернет-магазинов, который предложил Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти по цене 250 долларов. Это рекомендуемая розничная цена для Limited Edition, в то время как AIB-версии будут дороже. Адаптер оборудован 12 ГБ GDDR6 видеопамяти на 192-битной шине и 20 ядрами Xe2. Частота графического процессора достигает 2670 МГц. Для питания используется один 8-контактный разъём, а видеокарта потребляет до 190 Вт. Некоторые модели AIB могут превышать 200 Вт.
На данный момент видеокарта пользуется высоким спросом. Однако, в рознице сообщают, что следующая партия будет 3 января 2025 года. Ситуация схожа и у Amazon, где говорится о ожидаемом поступлении в начале января. В то же время B&H и LDLC принимают только предварительные заказы на эти видеокарты.
Intel Arc B580 продемонстрировала впечатляющее качество в играх, особенно в разрешении 1440p, где она выступает на уровне RTX 4060 и RX 7600. Arc B580, представляющая собой единственную карту с 12 ГБ по цене 250 долларов из последнего поколения, выглядит как достойный конкурент видеокартам старого поколения с аналогичным объемом видеопамяти. Хотя существуют некоторые трудности с драйверами, но на данный момент серьёзных проблем не наблюдается.