Разработчики обнародовали системные требования — минимум RTX 2060 или RX 6600

Накануне Square Enix представила системные требования для ПК-версии игры Final Fantasy VII Rebirth. В спецификациях уточнено, что необходимо для запуска игры с различными разрешениями, графическими настройками и целевой частотой кадров.

Минимальные системные требования для разрешения 1920х1080 пикселей, с низкими графическими настройками и частотой 30 FPS, не являются чрезмерно требовательными. Однако, стоит отметить, что игра не сумеет запуститься на устаревших видеокартах, таких как серии NVIDIA GTX или устройствах, которые были выпущены до AMD Radeon RX 6600. Интересно, что для 1920х1080 пикселей с настройками среднего качества и 60 FPS, а также для 3840х2160 пикселей с высокими настройками и той же частотой, рекомендованной операционной системой, выступает Windows 11, наряду с более производительными процессорами и графическими ускорителями.

Для того чтобы насладиться Final Fantasy VII Rebirth с максимальным разрешением, высокими настройками графики и 60 кадров в секунду, пользователям потребуется один из следующих процессоров: AMD Ryzen 7 5700X или Intel i7-10700, а также одна из видеокарт: AMD Radeon RX 7900 XTX или NVIDIA RTX 4080.

Игра Final Fantasy VII Rebirth выйдет на платформе ПК 23 января и предложит множество улучшений, в том числе поддержку технологии NVIDIA DLSS.