За минувшие сутки российская армия провела самую масштабную воздушную атаку по объектам ВСУ

После недавнего удара украинских формирований по Таганрогу с использованием баллистических ракет ATACMS, производимых в Соединённых Штатах, как и обещал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, военное руководство России дало жёсткий ответ. С вечера вчерашнего дня, согласно данным украинской стороны, Вооружённые силы России начали одну из самых широкомасштабных ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры, военные учреждения и транспортные узлы на территориях, находящихся под контролем киевского правительства.

На первой стадии операции применялись беспилотники-камикадзе, известные как «Герань-2». Позже к ней подключились и бомбардировщики ВКС России. В результате интенсивных ракетных прилётов по объектам в Западной Украине, Польша подняла свои воздушные силы и привела в готовность наземные и воздушные части системы ПВО.

После серии мощных взрывов украинские новостные каналы публикуют видео с последствиями ракетных ударов по целям в Одессе и окрестностях. В результате взрывов в городе приостановил работу электрический транспорт, а также прекратилось водоснабжение.

Согласно американским источникам, несколькими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» нанесли удар по некому объекту в Карпатах, неподалёку от посёлка Славское во Львовской области. Этот населённый пункт расположен на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Украины с Ужгородом, а затем — и со Словакией и Венгрией, что позволяет осуществлять транзит и в другие европейские государства. Ранее такие масштабные атаки со стороны Вооружённых сил России на западные регионы Украины встречались достаточно редко.