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Zelikman
ВКС России ударили ракетами «Кинжал» по неким военным объектам в Львовской области
За минувшие сутки российская армия провела самую масштабную воздушную атаку по объектам ВСУ

 После недавнего удара украинских формирований по Таганрогу с использованием баллистических ракет ATACMS, производимых в Соединённых Штатах, как и обещал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, военное руководство России дало жёсткий ответ. С вечера вчерашнего дня, согласно данным украинской стороны, Вооружённые силы России начали одну из самых широкомасштабных ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры, военные учреждения и транспортные узлы на территориях, находящихся под контролем киевского правительства.

 На первой стадии операции применялись беспилотники-камикадзе, известные как «Герань-2». Позже к ней подключились и бомбардировщики ВКС России. В результате интенсивных ракетных прилётов по объектам в Западной Украине, Польша подняла свои воздушные силы и привела в готовность наземные и воздушные части системы ПВО.

 После серии мощных взрывов украинские новостные каналы публикуют видео с последствиями ракетных ударов по целям в Одессе и окрестностях. В результате взрывов в городе приостановил работу электрический транспорт, а также прекратилось водоснабжение.

 Согласно американским источникам, несколькими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» нанесли удар по некому объекту в Карпатах, неподалёку от посёлка Славское во Львовской области. Этот населённый пункт расположен на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей  Украины с Ужгородом, а затем — и со Словакией и Венгрией, что позволяет осуществлять транзит и в другие европейские государства. Ранее такие масштабные атаки со стороны Вооружённых сил России на западные регионы Украины встречались достаточно редко.

#сво #армия #оружие #ракеты #вкс
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bernig
15:20
3050 это истинный кал,все мы помним тесты и отзывы с днс на нее .а не то что ты сам выше написал.Она истинная какашка.ты справку когда покажешь ??
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Backardi
15:14
Имбецилы покупают 6600, и страдают, особенно отбитые из за нервного потрясения становятся шизами как ты, норм же люди купив 3050 понимают как блогеры их облапошили насчёт гомна 6600
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15:13
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Alexey B
15:12
Это ж РЫНОК!!! И так почти во всех областях - хочешь получить полноценную информацию - добудь её сам. Ибо остальные источники - как Ивано Сусанин - лишь "полупроводники"...
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Михаил Петров
15:12
Заводы сначала сносят. Строят ЖК, а потом, если повезет, строят черт знает где. Раньше были заводы, работали люди в пешей доступности.
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bernig
15:09
я никуда и не уходил.я давно за тобой слежу.причем тут он.все жду когда ты справку покажешь.имбецил 3050-й.Ты надеюсь помнишь что 3050 кал ??
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
15:08
Ясно, короче этот тупой хейтер пропал, этот бот появился, значит вся эта куча ботов тут нвидиа хейтерова, вот же больной дегенерат
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
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