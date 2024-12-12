В нём больше не предусмотрены отправки оружия украинским войскам по ленд-лизу

На следующий финансовый год Соединённые Штаты установили рекордный оборонный бюджет, однако, в нём отсутствуют какие-либо выделения на отправки оружия для ВСУ по программе ленд-лиза. Этот проект уже получил одобрение Палаты представителей.

В текущем году подобная схема отправки оружия из Соединённых Штатов на Украину была предусмотрена. Теперь же Конгресс решительно отказался продлевать данную программу на следующий год. Учитывая, что республиканцы имеют устойчивое большинство в палате представителей, можно предположить, что решение было согласовано с избранным президентом Дональдом Трампом.

Сегодня американские законодатели утвердили проект бюджета на оборону, составляющий рекордные 884 миллиарда долларов. Это на 1% больше, чем в предыдущем году. Есть информация, что уже на следующей неделе Сенат согласует данный проект.

Программа ленд-лиза, позволяла Штатам передавать оружие украинским формированиям с отсрочкой платежей. Хотя в основном предыдущая администрация отправляла Киеву вооружения безвозмездно, программа ленд-лиза давала возможность делать это в обход законодателей, лишь по решению самого президента США. Это существенно ускоряло процесс передачи и позволяло делать это без бюрократических проволочек. Однако проработала программа не так долго, как хотелось администрации Зеленского. Это лишь подчеркивает правдивость заявлений Дональда Трампа, что украинским властям не стоит ожидать такого же объёма помощи, как ранее.