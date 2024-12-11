Новейший адаптер от Intel смог достичь 14 719 баллов

Судя по всему, один из рецензентов опубликовал несколько слайдов с данными о производительности Intel Arc B580, которые быстро разошлись среди участников Chiphell. Новая утечка затрагивает только результаты 3DMark, однако, вероятно, что полноценный обзор появится раньше запланированного срока. Всё же графический процессор Arc B580 была испытан в 3DMark Time Spy, где он набрала 14 719 баллов в тесте графики. Также для сравнения были добавлены ближайшие конкуренты, включая RTX 4060 и Arc A770/A750.

Источник изображения: Chiphell Графический процессор Battlemage показал результат, превышающий все указанные карты. Сообщается, что Arc B580 на 31% быстрее RTX 4060 и на 10–19% обходит Arc A770 и A750. Любопытно, что сравнение с A580 не проводилось, хотя она является предшественником данной модели.

Тем не менее, пользователи должны учитывать, что видеокарты от Intel зачастую демонстрируют впечатляющие результаты в синтетических тестах, особенно в тех, что используют DirectX12, таких как Time Spy. Однако, эта производительность не всегда отражает реальные результаты в играх, и реальное преимущество B580 по сравнению с RTX 4060 может составлять менее 30%. На самом деле, сама Intel указала всего на 10-процентное улучшение производительности по сравнению с RTX 4060 при разрешении 2560х1440 пикселей.

Источник изображения: Chiphell Обзоры Intel Arc B580 должны выйти уже в ближайшие дни. Ожидается, что в них будут представлены игровые тесты, особенно в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440, на которые сейчас направлено основное внимание рынка.