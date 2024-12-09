Невзирая на скорый выход RTX 5090, стоимость предыдущих флагманов даже не думает снижаться.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 был анонсирован почти два года назад в качестве флагмана серии RTX 4000. Однако, несмотря на ожидания ощутимого снижения цен и скидок ближе к выходу RTX 5090, прекращение производства RTX 4090 привело к росту цен на данную модель.

К примеру, на Newegg доступно лишь несколько экземпляров подобных карт, среди которых самое доступное исполнение TUF Gaming от ASUS продаётся за 2700 долларов. Другие варианты стоят более 3500 долларов. Аналогичная ситуация наблюдается на Amazon, где большинство моделей либо отсутствуют, либо начинаются с цены 2500 долларов.

B&H Photo стал единственным ритейлером, который отмечает все версии RTX 4090 как снятые с производства. В BestBuy также сообщает о том, что все видеокарты данной модели проданы. Важно отметить, что запасы видеокарт последнего поколения будут ограничены до появления новых моделей, но для ускорения спроса обычно практикуется снижение цен.

RTX 4090, как флагманская модель, производилась в ограниченных количествах с середины текущего года, и ее прекращение производства в октябре или ноябре должно было привести к ее исчезновению с полок магазинов. Наверняка, производители и ритейлеры сосредоточат внимание на следующем флагмане, GeForce RTX 5090. По имеющимся данным, модель будет представлена на форуме CES 2025, который пройдёт с 7 по 11 января 2025 года.