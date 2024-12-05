Вариант Steel Legend Arc B580 обойдётся в $270, тогда как вариант Challenger будет стоить $260

Накануне компания Intel анонсировала свою линейку дискретных графических процессоров Battlemage, представив модель Intel Arc B580 в качестве первой в этом ряду. Новый графический процессор основан на архитектуре Xe2 и заменяет собой Arc A580. Официальный релиз планируется в рамках начала розничных продаж, которые стартуют 13 декабря по всему миру.

ASRock, один из ключевых партнеров Intel по производству материнских плат, уже продемонстрировала свои уникальные решения для Arc B580. ASRock предлагает версии Steel Legend Arc B580 и Challenger Arc B580 для геймеров. Обе модели в настоящее время уже доступны на зарубежных площадках.

К примеру, Newegg сообщил, что сделать предварительный заказ на графические процессоры можно через их сайт, а первая отправка начнется 13 декабря. Модель ASRock Steel Legend Arc B580 стоит $269,99, тогда как Challenger Arc B580 — $259,99. Хотя основные параметры у обоих вариантов идентичны, они отличаются по частотам ядра. Steel Legend имеет максимальную частоту Boost Clock 2800 МГц, в то время как Challenger достигает 2740 МГц. Конечно, обе карты можно разгонять и выше вручную.

Steel Legend, однако, разработана для выдающихся показателей разгона, так как оборудована технологией трёхвентиляторного охлаждения и двумя 8-контактными разъёмами PCI-E. В отличие от нее, Challenger предлагает конструкцию с двумя вентиляторами и одним 8-контактным разъёмом, который вполне удовлетворяет её потребности. Официально референсная модель имеет TDP в 190 Вт, но эти пользовательские версии могут превышать 200 Вт при ручном разгоне.