Данный ракетомобиль смог поставить рекорд скорости наземного транспорт в 1965 году, достигнув 966 километров в час

В феврале аукционный дом RM Sotheby's представит на аукцион уникальный ракетомобиль Spirit of America Sonic I, который в 1965 году стал первым наземным транспортным средством, преодолевшим отметку в 965 километров в час. С 1975 года этот ракетомобиль хранится в музее и впервые будет доступен для публичных торгов. Ожидается, что его продажа принесёт до миллиона долларов.

Создателем и пилотом Spirit of America является инженер Крейг Бридлав. В ходе испытаний ракетомобиль претерпел несколько модификаций и замену двигателей. Например, в 1963 году, во время первой попытки установить рекорд наземной скорости, Бридлав смог разогнать свой десятиметровый аппарат до 655,7 км/ч. Однако, два года спустя, после установки турбореактивного двигателя от самолета F-4 Phantom II, он достиг скорости в 966,5 км/ч.

Первоначально проект Spirit of America создавался с целью преодоления звукового барьера в 1200 км/ч, однако, это не удалось. Эту отметку смогли преодолеть лишь в 1997 году с помощью машины подобной конструкции, называемой Thrust SSC, под управлением Энди Грина.

Spirit of America Sonic I будет выставлен на продажу в рамках аукциона, организованного музеем гоночного комплекса Индианаполиса. Среди других уникальных лотов можно выделить редкую Ferrari 250 LM — единственный автомобил, который из Маранелло когда-либо побеждал в «Ле-Мане» в составе частной команды. Оценка этого спорткара составляет 26 миллионов долларов.