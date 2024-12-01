Местные аварийные службы сообщают о возможной утечке.

Как сообщает издание Bloomberg, согласно польским пожарным службам, в настоящий момент осуществляется проверка трубопровода «Дружба», по которому нефть доставляется на нефтеперерабатывающие заводы в Германии, для выявления возможных утечек.

Специалисты по ликвидации аварий обеспечили безопасность в округе трубопровода близ Пневы, расположенной на западе Польши, после получения информации о предполагаемой утечке. Сообщение об аварии поступило в воскресенье утром. Это заявил по телефону Мартин Халас, представитель пожарных. Он подтвердил ранние сообщения о возникновении утечки.

Представители оператора трубопровода PERN SA находятся на месте инцидента и ограничивают потоки сырой нефти, идущие с востока на запад, сообщает Халаш. Этот трубопровод обеспечивает нефтью НПЗ Leuna и Schwedt в Германии, которые получают сырье через польский порт Гданьск на Балтийском море. Также Schwedt получает нефть из Казахстана.

Как сообщает американское издание, на данный момент PERN не дала официальный комментарий по поводу утечки, и пресс-секретарь Эва Сохоцкая не смогла оперативно ответить на запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Также не озвучивается масштаб проблемы. Ясно лишь, что подача нефти в Германию приостановлена.