В боевой операции участвовали и самолёты Воздушно-Космических сил России

Сирийские Военно-Воздушные силы успешно предотвратили нападение радикальных группировок на трассе М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск, нанеся несколько ударов по колонне бронированной техники. Об этом стало известно от источника в силовых ведомствах.

Члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации, известной ранее как «Джебхат ан-Нусра», потерпели неудачу в попытке продвижения по маршруту М-5 от Алеппо. Сирийская авиация нанесла ряд точечных ударов по их колонне. Как предполагается, в операции также принимали участие российские боевые самолёты, которые ночью осуществляли интенсивные авиаудары по Хан-Шейхуну и Мореку, находящимся на трассе М-5, используемой оппонентами для переброски техники. Кроме того, авиация осуществляла удары по целям в Идлибе и Алеппо.

Вечером накануне командование сирийских вооружённых сил сообщило об успешном отражении атак протурецких формирований и о предстоящем переходе к контратакующим действиям. Утром пришли сведения о том, что Сирийской арабской армии удалось приостановить наступление неприятеля в районе города Хама и начать контратаку с этого направления.

Тем временем президент Сирии Башар Асад сделал своё первое заявление с начала конфликтных действий, подчеркнув, что напавшие группировки будут побеждены, разумеется, с поддержкой «друзей и союзников».