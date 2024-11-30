Вероятно, компания уже имеет готовые прототипы будущего чипа

Согласно новой информации инсайдера erenylmaz075, Xiaomi уже тестирует HyperOS 2 с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 2. Для таких компаний, как Qualcomm, раннее начало разработки нового флагманского чипа не является чем-то необычным.

На данном этапе трудно делать какие-либо выводы о будущих планах Qualcomm. Пока нет информации о технологии производства Snapdragon 8 Elite Gen 2. В то же время, циркулируют слухи, утверждающие, что Qualcomm заинтересована в привлечении Samsung в свою цепочку поставок, что, по мнению экспертов, может помочь снизить затраты на производство процессоров.

«Qualcomm тестирует SoC Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), об этом стало известно из программного обеспечения HyperOS 2», — говорится в сообщении.

Существовал еще один слух о том, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет использовать новейший 3-нм процесс N3P от TSMC, а также технологию SF2 от Samsung, известную как 2-нм GAA, если южнокорейская компания сможет улучшить свои показатели до нужного уровня. Ранее упоминалось, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 может иметь тот же кластер ЦП, что и Snapdragon 8 Elite, но с более высокими тактовыми частотами, а также поддержкой SME для увеличения производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах.

В целом, вокруг нового чипа витает много слухов, но ни один из них не подкреплен официальными сообщениями от Qualcomm. По этой причине стоит подождать комментариев со стороны производителя.