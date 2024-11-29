Сообщается, что на территории предприятия производились системы управления для ракетных комплексов ВСУ

Вчерашний ракетный удар российских вооруженных сил по подконтрольной киеву территории привел к повреждению не только энергетической инфраструктуры, но и жизненно важных для украинской армии предприятий оборонной промышленности.

По информации из российских околовоенных источников, российские войска поразили завод «Хартрон» тремя ракетами Х-32. Данный объект расположен в Харькове. Источники сообщают, что предприятие занималось производством систем управления для ракетных комплексов. В частности, на заводе создавалось ПО для украинских ракет и беспилотников, а также осуществлялась модернизация комплексов ПВО С-125 и «Гром-2».

Как сообщается, одна российская ракета нанесла удар по административному объекту, уничтожив серверы, вторая поразила ключевое оборудование в производственном цехе, а третья атаковала склад с выпущенной продукцией. Известно, что после прилёта по админзданию начался пожар, охвативший площадь в 800 квадратных метров.

Следует отметить, что ранее киевское руководство не раз «хвасталось» о том, что Украина начала самостоятельно производить ракетное вооружение, включая баллистические ракеты. При этом 21 ноября удар новейшей российской ракеты «Орешник» вывел из строя мощности завода «Южмаш» в Днепропетровске, где, как предполагается, было развёрнуто их производство.