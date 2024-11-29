За это время компании планируют выпустить совместно как минимум 18 новых моделей

Китайская компания SAIC и автомобильный производитель Volkswagen сообщили о заключении нового соглашения о совместной деятельности. В соответствии с этим документом их совместное предприятие будет функционировать как минимум до 2040 года. Начальные планы партнёров включают создание 18 новых моделей.

Существующий контракт о совместном предприятии истекает только в 2030 году, но было принято решение о его переподписании уже сейчас. Это решение было обусловлено необходимостью иметь запас времени для планирования новых модельных линеек и разработки долгосрочной стратегии.

Из объявленных 18 новинок более 15 моделей нацелены исключительно на китайский рынок. Среди них будет несколько электрических автомобилей, два из которых созданы на основе новой платформы. Они будут представлены в 2026 году. К этому моменту совместное предприятие надеется подготовить пять новых гибридных моделей — три традиционные и два с последовательной трансмиссией.

В Volkswagen отметили, что углубление интеграции с экономикой и производственным сектором Китая должно обеспечить стратегическое преимущество для группы VW на международной арене.

На днях также стало известно, что в Volkswagen приняли решение расстаться с одним из своих производственных активов — заводом в Синьцзяне. Более того, компания решила уйти из данного региона.