Однако, теперь ей предстоит найти литейную компанию, которая поможет ей с массовым производством этих процессоров

В начале октября сообщалось, что Xiaomi завершила разработку своего первого чипсета на 3-нм техпроцессе. Теперь компании осталось только найти литейного партнёра для запуска массового производства. Информации о том, когда Xiaomi официально представит свой процессор, не было, но согласно данным DigiTimes, это должно произойти в следующем году. В отчёте не уточняется, в каком квартале следует ожидать анонс.

Недавно TSMC уведомила своих китайских клиентов, что они больше не смогут получать 7-нм чипы, и это, похоже, связано с требованиями Соединённых Штатов Америки. Учитывая многочисленные трудности, с которыми сталкивается Samsung при увеличении производства своих 3-нм чипов по технологии GAA, Xiaomi, как китайской компании, остаётся лишь полагаться на TSMC для массового выпуска своих изделий. Однако при таком раскладе компания может оказаться под американскими санкциями, как и другой китайский гигант. Учитывая, что ряд китайских компаний, таких как Huawei, могут рассматривать Xiaomi как способ обхода ограничений США для доступа к этой высокотехнологичной продукции, впоследствии внимание американских властей может быть приковано именно к ней.

Очевидно, что решение Xiaomi о запуске массового производства своего первого 3-нм чипа вызовет значительную реакцию в технологической сфере. Также существует возможность, что администрация Трампа потребует от китайской компании получить лицензию на закупку чипов у TSMC.