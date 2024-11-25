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Zelikman
АвтоВАЗ начал поставки в дилерские салоны своей модели Lada Aura
В настоящий момент отправляются автомобили в максимальной комплектации с ценой в 2,8 миллиона рублей

  АвтоВАЗ сообщил о начале поставок седана Lada Aura в свою дилерскую сеть и для корпоративных клиентов. Первые автомобили, которые были отгружены, относятся к максимальной комплектации Status и имеют интерьеры, отделанные черной кожей.

  Компания также подчеркнула, что кузова всех автомобилей, отправляемых клиентам, защищены специальной пленкой для предотвращения возможных повреждений во время транспортировки. Lada Aura в наивысшей комплектации оснащается тем же двигателем, что и другие версии модели. Это 1,8-литровый мотор мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором. В дополнение к черной отделке салона, среди особенностей комплектации Status можно выделить более актуальную медиасистему с 10-дюймовым экраном в центре и цифровыми приборами, а также восемью динамиками.

  Ранее сообщалось, что цена на Lada Aura составит 2,8 миллиона рублей, однако, эта модель пока не представлена на официальном сайте марки. Кроме того, существует меньший по оснащению вариант Premier стоимостью 2,6 миллиона рублей. В будущем планируется выпустить максимально упрощённую версию седана, ориентированную на такси, а также эксклюзивную комплектацию, которую будут собирать на индивидуальные заказы.

  В Тольятти уже проходят испытания электрической Lada e-Aura. Производитель опубликовал несколько фотографий этого аккумуляторного седана, однако, пока не раскрывает его технические характеристики.

#россия #автомобили #транспорт #автоваз #lada aura
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