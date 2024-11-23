Автор YouTube-канала Compusemble опробовал игру с различными настройками качества изображения

Новая игра от GSC Game World требует значительных ресурсов как от центрального, так и от графического процессора, и даже самый производительный в плане игр AMD Ryzen 7 9800X3D испытывает трудности в достижении высоких FPS при низком разрешении.

Недавний бенчмарк, представленный на YouTube-канале Compusemble, иллюстрирует, насколько нагружающей является вторая часть игры от GSC Game World в контексте работы ЦП. В двух тестах, которые были установлены для оценки производительности, Ryzen 7 9800X3D с трудом достигает показателя в 100 FPS даже при FullHD. При переходе на более высокие разрешения, весь упор переходит на RTX 4090, но камень от AMD всё равно не прохлаждается.

Проблемы с производительностью как на компьютерах, так и на консолях не помешали поклонникам приобрести игру, так как STALKER 2: Heart of Chornobyl сумел реализовать 1 миллион копий всего за несколько дней с момента выхода. Несмотря на то что игра сохраняет дух своего предшественника и его идеи, продукт от GSC Game World не совсем подходит всем категориям геймеров, как отмечают эксперты.

STALKER 2: Heart of Chornobyl сейчас доступна на платформах ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. Кроме того, игра включена в библиотеку Xbox Game Pass как для ПК, так и для консолей.