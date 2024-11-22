На фине снижения спроса на электромобили и падения спроса, компания планирует сократить производственные мощности

Американский автомобильный производитель Ford объявил о значительном сокращении кадров в Европе и о снижении объемов производства на своем заводе в Кёльне в связи с уменьшением спроса на свою продукцию. Ранее Audi и Volkswagen также предупреждали о масштабных увольнениях по той же причине. Концерн BMW сообщил о снижении прибыли на 86 процентов, а у Mercedes-Benz прибыль упала на 65 процентов.

Ford планирует уменьшить численность персонала на 4000 позиций по всей Европе к концу 2027 года, ссылаясь на финансовые трудности, связанные с переходом на электромобили и усиливающейся конкуренцией. Автопроизводитель также уменьшает свои производственные операции в Кёльнском заводе, показывая, что это вызвано слабым спросом на электрокары.

Компания отметила «беспрецедентные финансовые, нормативные и конкурентные вызовы» как ключевые причины сокращений, подчеркивая, что ее европейское подразделение по производству легковых автомобилей столкнулось с «существенными убытками» в последние годы. Увольнения затронут около 14% европейского рабочего контингента Ford, что составляет примерно 2,3% от общего числа сотрудников компании по всему миру. Значительная часть сокращений, которые будут реализованы в течение ближайших трех лет, придется на Германию и Великобританию, в то время как в других европейских странах предполагаются лишь незначительные сокращения.

Кроме того, Ford сообщил о намерении сократить рабочие часы на заводе в Кёльне в первом квартале 2025 года из-за спроса на электромобили, оказавшегося ниже ожидаемого. На данном заводе выпускаются последние модели электрических автомобилей Ford Explorer и Capri, которые делят платформу с VW ID.4 и ID.5. Работники завода уже осуществляют сменный график работы до конца 2024 года. Дэйв Джонстон, вице-президент Ford, отвечающий за трансформацию и партнёрство в Европе, охарактеризовал сокращение рабочего персонала как болезненный, но необходимый шаг.

Компания Ford выражает недовольство жесткими требованиями по выбросам в Европе, где наблюдается несоответствие между установленными целями по CO2 и реальным спросом на электромобили. Это расхождение стало причиной активизации лоббистских инициатив Ford. В недавнем письме к немецкому правительству финансовый директор Джон Лоулер призвал законодателей создать лучшие рыночные условия для электромобильной индустрии.