Самолёт оснастили отечественными комплектующими и уже провели первый полёт.

Объединенная авиастроительная корпорация запустила испытательную программу самолёта Ту-214, оснащённого отечественные комплектующими. Накануне был произведен первый полёт импортозамещённой «летающей лаборатории». Информация об этом была предоставлена Константином Тимофеевым, первым заместителем гендиректора ОАК.

Первый полет Ту-214 с российскими компонентами прошел на аэродроме Казанского авиазавода имени С. П. Горбунова. Обновленный лайнер находился в воздухе 70 минут. В ходе испытаний экипаж выполнил все заданные проверки систем и бортового оборудования, успешно завершив данный этап программы.

Стоит напомнить, что в начале лета текущего года состоялся первый полет самолёта, восстановленного на Казанском авиазаводе, который находился на хранении с 2015 года. В июле Ту-214 был отправлен в Минск, где на одном из предприятий его перекрасили в цвета Объединенной авиастроительной корпорации. После этого самолёт вернулся в Казань для дооснащения российскими комплектующими. И вот состоялся первый полёт этого импортозамещённого лайнера.

«На базе этой машины мы продолжим лётные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание новой кабины», — заявили в ОАК.

После завершения всех испытаний самолёт поступит в серийное производство как полностью российская модель.