Nvidia планирует предлагать её в качестве бюджетного решения для тех, кто не готов будет приобрести устройства с чипами последней линейки

Согласно сообщениям инсайдера, видеочипы Nvidia GeForce RTX 4050 для ноутбуков останется единственным представителем старого поколения в будущем ассортименте, даже после выхода аналогичной линейки RTX 50. Компания планирует продвигать RTX 4050 и RTX 5050 одновременно, предлагая последнюю по более высокой стоимости, невзирая на небольшие отличия между ними.

Судя по утечкам, это вполне может быть планом Nvidia. Из всех моделей Ada Lovelace, GeForce RTX 4050 будет последним представителем линейки RTX 4000, продажи всех остальных моделей будут прекращены. Согласно утечкам, Nvidia не планирует сохранять ценовую политику с GeForce RTX 4050 при переходе на GeForce RTX 5050 для ноутбуков, как это было в предыдущем поколении.

Это любопытное развитие событий, подчеркивающее высокую популярность модели GeForce RTX 4050 среди пользователей, особенно среди клиентов, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества. Nvidia , вероятно, сможет извлечь выгоду из этого, позиционируя новый продукт как более совершенный, предлагая при этом доступную альтернативу в лице RTX 4050.

Серия Nvidia RTX 50 Blackwell привлекла значительное внимание на рынке. Учитывая, что ускорители будут представлены на выставке CES 2025, можно ожидать значительного роста продаж видеокарт Зелёного гиганта, что сделает эту тему центральной в обсуждениях города.