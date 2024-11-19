Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Минобороны подтверждает нанесение ракетных ударов по Брянской области ракетами ATACMS
Следом поступило официальное заявление со стороны госдепартамента США об одобрении подобных атак по территории России

  Как сообщается, Министерство обороны Российской Федерации подтверждает информацию об использовании Вооружёнными силами Украины американских ATACMS для ракетных ударов по территории Брянской области. Ранее об этом заявляли военные Telegram-каналы, но официальных комментариев со стороны военного ведомства не поступало.

  По полученным данным, всего было использовано шесть боеприпасов данного типа. Системы противовоздушной обороны сумели уничтожить пять из них на подлёте. Шестая ракета была повреждена, но, судя по всему, достигла своей цели. Снаряд взорвался на территории военного объекта, из-за чего на объекте возник сильный пожар. Однако, как сообщается, благодаря оперативным действиям специальных служб, огонь был сразу локализован и ликвидирован.

  На этом фоне Государственный департамент Соединённых Штатов Америки официально подтвердил, что администрации Зеленского был дан зелёный свет на нанесение ракетных ударов системами ATACMS по территории России. Немногим ранее в сети образовались некоторые сомнения, получил ли Киев одобрение со стороны западных партнёров или нет. После минувшего нападения на Брянскую область никаких сомнений уже быть не могло. Действующие власти США намеренно эскалируют ситуацию, чтобы сорвать грядущие переговоры, которые может инициировать Дональд Трамп.

#сша #сво #армия #оружие #ракеты #удары #atacms
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
9
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
5
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
12
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
1
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
1
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
5
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
16

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
183
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
68
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
17
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
24
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
27
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
10
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

SpazzRabbit
17:17
720 лоу, фср, генерация кадров. А так стабильные 15, если смотреть в пол))
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
Иван Быков
17:15
Уменьшение разрешения рендера и восстановление четкости картинки за счёт ИИ, так что не удивительно что вы не замечаете разницы, заметен только прирост производительности
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
АК74
17:11
Как это романтично, балтика 9ка и до обеда... Ну до завтра.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Сергей Анатолич
17:10
Естественно какая то рептилия.
Что было раньше: курица или яйцо – обнаружение нового организма сделало ответ ещё более сложным
Женя
17:08
А Атомик Харт запретили на Украине или это другое?
S.T.A.L.K.E.R. 2 стал доступен для загрузки в Xbox Game Pass
Женя
17:08
вот именно, Миллер и ко почему то не на нарах, а игру можно взять через xbox pass не покупая ее.
S.T.A.L.K.E.R. 2 стал доступен для загрузки в Xbox Game Pass
Алексей Головин
17:07
Да, работникам налоговой и банков, которые сливают данные мошенникам)
В Ростове полиция РФ при помощи ИИ и нейросетей накрыли крупный украинский колл-центр мошенников
Женя
17:07
S.T.A.L.K.E.R. 2 стал доступен для загрузки в Xbox Game Pass
АК74
17:06
Ты тут членосос самый знатный, мы в курсе кто стучит и минусит. Поэтому и относятся все к тебе только как к пидару, знаний по железу у тебя ноль.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
АК74
17:01
Бабки на 5600+в450 и 3060? Подсчитывают?)) Пипл сюда за срачем и приходит, хавать тут давно не чего.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем