Следом поступило официальное заявление со стороны госдепартамента США об одобрении подобных атак по территории России

Как сообщается, Министерство обороны Российской Федерации подтверждает информацию об использовании Вооружёнными силами Украины американских ATACMS для ракетных ударов по территории Брянской области. Ранее об этом заявляли военные Telegram-каналы, но официальных комментариев со стороны военного ведомства не поступало.

По полученным данным, всего было использовано шесть боеприпасов данного типа. Системы противовоздушной обороны сумели уничтожить пять из них на подлёте. Шестая ракета была повреждена, но, судя по всему, достигла своей цели. Снаряд взорвался на территории военного объекта, из-за чего на объекте возник сильный пожар. Однако, как сообщается, благодаря оперативным действиям специальных служб, огонь был сразу локализован и ликвидирован.

На этом фоне Государственный департамент Соединённых Штатов Америки официально подтвердил, что администрации Зеленского был дан зелёный свет на нанесение ракетных ударов системами ATACMS по территории России. Немногим ранее в сети образовались некоторые сомнения, получил ли Киев одобрение со стороны западных партнёров или нет. После минувшего нападения на Брянскую область никаких сомнений уже быть не могло. Действующие власти США намеренно эскалируют ситуацию, чтобы сорвать грядущие переговоры, которые может инициировать Дональд Трамп.