По словам инсайдера, команда уже ведёт его разработку

В последнем эпизоде подкаста XboxEra Ник "Shpeshal_Nick" Бейкер поделился информацией о том, что в настоящий момент осуществляется разработка ремастера третьей игры, созданной студией FromSoftware.

Инсайдер отметил, что у него есть дополнительные подробности об этом проекте, но он не может поделиться ими на данном этапе. Таким образом, сложно сказать, кто именно трудится над улучшением, и как именно будет модернизирована оригинальная игра, которая и сейчас смотрится достаточно хорошо. Игра особенно актуальна для платформ PlayStation 5, так и Xbox Series X/S.

Хотя Dark Souls 3 не нуждается в существенном ремастеринге, его обновление кажется логичным, особенно учитывая, что первые две игры в серии уже были переработаны после их первичного выхода. Кроме очевидных улучшений графики и возможности выхода на новом поколении Nintendo Switch, будет любопытно узнать, какие другие аспекты игры будут доработаны, если ремастер действительно разрабатывается.

У Shpeshal_Nick есть достаточно весомая репутация, однако, стоит дождаться получения официальных заявлений от самих разработчиков. Наверняка, FromSoftware в скором времени отреагирует на новые слухи о готовящемся ремастере. Игра Dark Souls 3 в настоящее время доступна на ПК, PlayStation и Xbox.