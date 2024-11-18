При этом консоль предоставляет более плавную картинку и улучшенную графику

В ходе тестирования, специалисты Digital Foundry изучили энергетическую эффективность PlayStation 5 Pro, проверяя работу с различными играми, включая Elden Ring, которая не была обновлена для использования возможностей системы, и Marvel's Spider-Man 2, для которой вышел патч для PS5 Pro.

В обеих играх обновлённая версия с потребляла столько же энергии, сколько PlayStation 5 Slim, при этом демонстрируя значительно более высокие показатели производительности и качества графики. Однако, стоит отметить, что у тестируемой Slim-версии могли быть некоторые недочеты, поскольку она потребляла больше энергии, чем ожидали. Тем не менее, даже по сравнению с оригинальной моделью, эффективность новой консоли показывает отличные результаты, так как она использует приблизительно такое же количество электроэнергии, при этом предлагая значительные улучшения как для пропатченных, так и для непропатченных игр.





Дополнительно стоит отметить, что SoC двух консольных систем были созданы с использованием различных технологических процессов. Предположительно, для PlayStation 5 Pro была использована архитектура 4 нм. Также стоит упомянуть, что игра Dying Light 2 получает существенные обновления для PS5 Pro, включая поддержку трассировки лучей и более высокие графические настройки.

Несмотря на свою высокую стоимость, PlayStation 5 Pro определенно стоит отдавать приоритет при выборе консоли из серии PS5. В таких проектах, как God of War Ragnarok и Final Fantasy VII Rebirth, консоль обеспечивает значительные улучшения, существенно повышающие уровень погружения. Кроме того, система предлагает 8K режимы. например в No Man's Sky.