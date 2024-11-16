Совместно с AMD и Gamers Nexus компания планирует выяснить, в чём могла быть причина возгорания.

Недавно пользователь Reddit поделился фотографиями своего сгоревшего сокета материнской платы X870 и аналогично повреждённого процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Этот случай вызвал активное обсуждение в кругу сборщиков ПК.

Хотя это не столь распространённая проблема, как расплавление разъёма 12VHPWR на видеокартах RTX 4090, несколько технических специалистов и производители компьютерного оборудования начали тщательно исследовать эту ситуацию. Большинство экспертов считают, что причиной этого инцидента стала человеческая ошибка, а не дефект конструкции процессора или материнской платы.

Тем не менее, в данном случае материнская плата была MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi, и компания MSI решила самостоятельно разобраться с возникшей проблемой. В недавно опубликованном пресс-релизе они сообщили о начале «независимого» расследования, при этом поддерживая тесные связи с AMD и Gamers Nexus.

«Недавно мы получили отчёт пользователя, указывающий на повреждение процессора AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате MSI MAG X870 TOMAHAWK Wi-Fi. В MSI мы полностью привержены качеству нашей продукции и начали расследование этого инцидента.

Кроме того, мы тесно сотрудничаем с AMD и находимся в контакте с Gamers Nexus, которая проводит независимое расследование этого инцидента. Мы продолжим предоставлять обновленную информацию по мере продвижения расследования», — говорится в сообщении компании.

По словам экспертов, на материнской плате и процессоре были видимые повреждения, вызванные неверным размещением процессора в сокете. Как пояснил Buildzoid, ошибка скорее всего произошла из-за попытки установить процессор вертикально, при этом не учитывая треугольную метку, что привело к образованию сколов как на сокете, так и на подложке процессора в некоторых местах. Владелец вышедших из строя комплектующих подтвердил, что отправил их в Gamers Nexus для детального изучения.