Игра уже доступна для предзаказа по цене от 69,99 доллара

Новая игра от Obsidian Entertainment и Xbox Game Studios уже доступна для предварительного заказа. В блоге Xbox Wire можно найти более подробную информацию о предстоящем запуске Avowed.

На данный момент опубликованы только минимальные параметры системы, которые необходимы для комфортной игры. В качестве процессора потребуется AMD Ryzen 5 2600 или Intel i5-8400. Видеокарта нужна уровня AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 или Intel Arc A580, а оперативной памяти в системе должно быть минимум 16 ГБ. Также сообщается о необходимости 75 ГБ свободного места на жёстком диске.

Игра Avowed предлагается в трёх уникальных изданиях. Более высокие по цене версии включают эксклюзивные внутриигровые награды, которые недоступны другим способом.

Первое издание – Avowed Digital Standard Edition, цена которого составляет 69.99 доллара, включает только основную игру. Второй вариант – Avowed Digital Premium Edition стоит 89.99 доллара и предоставляет пятидневный ранний доступ, два пакета Premium Skins, а также доступ к цифровому артбуку и оригинальному звуковому сопровождению. Самая дорогая версия – Avowed Premium Edition Steelbook, цена которой достигает 95.99 доллара. Эта версия включает в себя цифровой код для игры, до пяти дней раннего доступа, два пакета Premium Skins, доступ к цифровому артбуку, оригинальному саундтреку, SteelBook Avowed и карту Living Lands.

Релиз запланирован на 18 февраля 2025 года. Игра выйдет на консолях Xbox Series X|S, а также будет доступна в приложении Xbox на Windows, Battle.net и Steam. Кроме того, Avowed будет доступна с самого первого дня для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass.