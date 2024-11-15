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Zelikman
Разработчики раскрыли минимальные требования для Avowed — Ryzen 5 2600 и GTX 1070
Игра уже доступна для предзаказа по цене от 69,99 доллара

  Новая игра от Obsidian Entertainment и Xbox Game Studios уже доступна для предварительного заказа. В блоге Xbox Wire можно найти более подробную информацию о предстоящем запуске Avowed.

  На данный момент опубликованы только минимальные параметры системы, которые необходимы для комфортной игры. В качестве процессора потребуется AMD Ryzen 5 2600 или Intel i5-8400. Видеокарта нужна уровня AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 или Intel Arc A580, а оперативной памяти в системе должно быть минимум 16 ГБ. Также сообщается о необходимости 75 ГБ свободного места на жёстком диске.

  Игра Avowed предлагается в трёх уникальных изданиях. Более высокие по цене версии включают эксклюзивные внутриигровые награды, которые недоступны другим способом.

  Первое издание – Avowed Digital Standard Edition, цена которого составляет 69.99 доллара, включает только основную игру. Второй вариант – Avowed Digital Premium Edition стоит 89.99 доллара и предоставляет пятидневный ранний доступ, два пакета Premium Skins, а также доступ к цифровому артбуку и оригинальному звуковому сопровождению. Самая дорогая версия – Avowed Premium Edition Steelbook, цена которой достигает 95.99 доллара. Эта версия включает в себя цифровой код для игры, до пяти дней раннего доступа, два пакета Premium Skins, доступ к цифровому артбуку, оригинальному саундтреку, SteelBook Avowed и карту Living Lands.

  Релиз запланирован на 18 февраля 2025 года. Игра выйдет на консолях Xbox Series X|S, а также будет доступна в приложении Xbox на Windows, Battle.net и Steam. Кроме того, Avowed будет доступна с самого первого дня для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

#видеокарты #процессоры #игры #гейминг
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Anton1978
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Роман Иванов
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то есть ещё надо впн докупать к твоей шляпе?
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Ну там в том гробу гвоздей много, но и этот вобъём с удовольствием. Спасибо )
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16:25
Заплатку и для амд тут недавно прихреначили. Спешат с выпуском все. Это ненормально, но ожидаемо. А 13,14 уже починили, лучше поздно чем никогда )))
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Dante1980
16:25
мне нравится ваш подход. а давайте посмотрим ценник на 4070 на старте продаж, а не их излете? Счас барыги наедятся, рынок насытится и будет все как всегда. Буд то вчера родились
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Degit22
16:24
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Dante1980
16:23
мне надо повторить предыдущую статью? https://overclockers.ru/blog/Dante/show/190867/Vsya-pravda-o-PS5-Pro-razbiraem-ljubimye-vbrosy-ot-nizhnego-interneta-pro-novuju-konsol-Sony
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