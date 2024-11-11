Новая модель предусматривает модульную замену графического ускорителя благодаря инновационной конструкции





Попытки создать модульный игровой ноутбук не принесли ожидаемого результата, хотя ряд компаний стремился вывести такие устройства на массовый рынок. Сложность конструкции и высокая стоимость производства вынудили производителей вернуться к традиционным моделям, в которых все компоненты, включая процессор и видеокарту, распаяны на материнской плате.

Большинство ноутбуков не позволяет заменить процессор или видеокарту, что означает, что по истечении определенного периода времени они безнадёжно устаревают. Однако, недавно представленный дизайн от китайской фирмы Firebat может кардинально изменить ситуацию.

Новое решение обещает сделать возможной модульную замену компонентов, что позволит пользователям обновлять свои устройства без необходимости приобретения новых ноутбуков. Если такая идея получит широкое распространение, это может стать важным шагом вперед в развитии игровой компьютерной технологии и продлить срок службы устройств.

Компания разработала более доступный модульный ноутбук, который использует конструкцию GX 2.0, позволяющую отделить графический процессор от материнской платы. Несмотря на то что остальные компоненты остаются припаянными к материнской плате, возможность отсоединения графического процессора существенно влияет на игровую производительность.

Благодаря такому дизайну игровой ноутбук Huan 16 Air может предложить возможность модернизации без значительного увеличения веса. Huan 16 Air весит всего 1,98 кг и обладает тонким корпусом с толщиной всего 18 мм. Внутри устройства находится процессор AMD Hawk Point Zen 4 на базе Ryzen 7 8845HS, который уже включает в себя мощный встроенный графический процессор.

Пользователи могут значительно улучшить игровую производительность, выбрав дискретный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060. Процессор обладает хорошим TDP в 90 Вт, в то время как графический процессор способен достигать 140 Вт. Таким образом, общая мощность, которую ноутбук может предоставить компонентам, составляет 170 Вт, что позволяет Huan 16 Air демонстрировать достойные результаты как в играх, так и в других вычислительных задачах. Текущая версия устройства оборудована 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD, а также поддерживает частоту 240 Гц при разрешении 2,5K.

На сегодняшний день Huan 16 Air доступен на 780 долларам США без учета налогов. Эта цена выглядит весьма привлекательной, особенно для ноутбука с RTX 4060, так как многие подобные устройства уже имеют стоимость близкую к 1000 долларом.