Данная технология предусматривает диалоги и выполнения задач в военной сфере

Китайские ученые, работающие с Народно-освободительной армией Китая, разработали искусственный интеллект, предназначенный для сбора и анализа информации, чтобы обеспечить достоверные данные во время военных действий.

По данным отчета Reuters, этот инструмент, называемый «ChatBIT», создан на базе более ранней версии открытой Llama 13B LLM от компании Meta*. В своей научной публикации, вышедшей в июне, исследователи отметили, что инструмент был «подстроен для ведения диалогов и выполнения задач по вопрос-ответ в военном контексте». В заявлении, поступившем в агентство Reuters, Молли Монтгомери, руководитель направления государственной политики компании Meta*, отметила, что любое применение модели компании «Народно-освободительной армией» является незаконным и противоречит нашей политике допустимого использования.

Это прямо противоречит Политике допустимого использования компании Meta*, которая запрещает применять её модели для военных целей, в ходе военных действий, в области ядерной энергетики или в шпионских приложениях, а также в материалах или деятельностях, которые регулируются Международными правилами торговли оружием (ITAR), поддерживаемыми Государственным департаментом США.

Другой представитель Meta* добавил, что устаревшая «версия американской модели с открытым исходным кодом» не соответствует современным требованиям, особенно учитывая, что Китай уже вкладывает более триллиона долларов для того, чтобы обойти США в сфере искусственного интеллекта.

*Meta и Facebook признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России