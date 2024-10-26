Однако, по мнению главы NVIDIA, он может выполнять некоторые задачи в тысячи раз лучше, чем человек

С появлением искусственного интеллекта основной вопрос заключается в том, сможет ли эта технология заменить человека, особенно в традиционных видах деятельности. Примечательно, что Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA, дал свой ответ на этот вопрос на саммите по ИИ в Индии. Он отметил, что в то время как ИИ не может полностью заменить человеческую работу, в некоторых сферах эта технология может продемонстрировать большую эффективность по сравнению с людьми.

Таким образом, ИИ может занять часть рабочих мест, хотя бы в тех областях, где технология может функционировать без непосредственного участия человека. Ранее Дженсен говорил о планах компании внедрить «100 миллионов ИИ-помощников для поддержки своих сотрудников».

«Пока мы говорим, ИИ не имеет возможности делать то, что делаем мы. В зависимости от выполняемых нами задач, он может выполнять 20% наших задач в тысячи раз лучше. Для некоторых людей он может выполнять 50% их работы в тысячи раз лучше. Но ни в одной работе он не может делать все», — заявил Хуанг.

Согласно отчёту Reuters, тысячи людей собрались, чтобы увидеть Дженсена Хуанга на сцене. Энтузиасты потратили значительные суммы, чтобы добраться до места мероприятия, что подчеркивает влияние NVIDIA на мировые рынки, особенно в такой стране, как Индия, которая стремится стать новой Кремниевой долиной.

Кроме того, NVIDIA подписала важные контракты с местными технологическими гигантами, включая Reliance Industries. Сообщается, что Team Green поставит свои новейшие чипы Blackwell AI компании Reliance, которая работает над созданием центра обработки данных в Гуджарате. Помимо чипов Blackwell, NVIDIA будет также поставлять тысячи чипов Hopper местным компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, например Yotta Data Services и Tata Communications.