Старшая модель получила экран с большей диагональю и более продвинутые модули камер

После месяцев слухов и утечек, OPPO наконец-то представила Find X8 и Find X8 Pro в Китайской Народной Республике. Эти смартфоны обладают рядом премиум-характеристик, флагманскими камерами и улучшенным дизайном.

OPPO Find X8 получил 6,59-дюймовый плоский LTPO OLED-дисплей с разрешением FHD+ и изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц. Старшая версия, Find X8 Pro, имеет 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с теми же характеристиками разрешения и частоты обновления.

Обе модели достигают яркости 1600 нит и до 4500 нит для HDR-контента. В плане производительности, серия Find X8 снабжена чипсетом MediaTek Dimensity 9400, а также интегрированной системой охлаждения для повышения эффективности работы устройств.

На устройстве Find X8 установлена тройная камера на задней панели, где основным элементом является датчик на 50 МП (Sony LYT-700). Кроме него, имеется 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и телефотокамера с 50 МП, обладающая 3-кратным зумом. В модели OPPO Find X8 Pro добавлена еще одна 50-мегапиксельная перископическая камера с 6-кратным оптическим зумом с более продвинутой основной линзой — Sony LYT-808 вместо LYT-700.

OPPO также оснастила эти модели целым рядом новых функций камеры, таких как режим портрета Hasselblad и LivePhoto. Более того, недавно представленная технология HyperTone разработанная для снижения шума с использованием ИИ и улучшения яркости индивидуальных пикселей, также имеется в данных смартфонах. В плане программного обеспечения, серия OPPO Find X8 предустановлена с ColorOS 15 на базе Android 15, предлагая множество ИИ-функций.

Аккумулятор OPPO Find X8 имеет емкость 5630 мАч, а у X8 Pro она составляет 5910 мАч. Обе модели предлагают поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки на уровне 50 Вт. Также они обладают классом защиты IP69 от воды и пыли.

Стартовая цена OPPO Find X8 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет $590. Базовая версия OPPO Find X8 Pro с аналогичными характеристиками обойдется в $745.