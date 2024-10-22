Всего было продано свыше 93 тысяч авто. В августе этот показатель находился на уровне 90 тысяч

В результате продаж в сентябре китайские автопроизводители установили новый рекорд на российском рынке. По данным агентства «Автостат», в начале осени в стране было реализовано 93 175 автомобилей китайского производства. В модельном рейтинге и среди брендов лидирует Haval.

Предыдущий рекорд продаж за всё время существования китайских марок в России был установлен всего месяц назад: в августе было продано 90 098 автомобилей.

В сентябре список топ-5 лидеров в данном сегменте рынка включил бренды Haval, Geely, Changan, Jetour и Jaecoo, которые также побили свои собственные рекорды по объёму продаж за месяц. Наиболее популярными китайскими моделями в России стали Haval Jolion с 9680 единиц, Chery Tiggo 4 Pro с 5550 автомобилями и Geely Monjaro, спрос на который составил 4938 машин.

В аналитическом центре «Автостат» считают, что рост интереса к китайским автомобилям во многом объясняется увеличением ставок утильсбора, вступившим в силу с 1 октября. Российские покупатели значительно активизировались на рынке, ожидая подъем цен. На фоне этого в сентябре в страну было ввезено рекордное количество автомобилей из-за рубежа, что стало самым высоким показателем за последние 16 лет.