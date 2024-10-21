Список включает три варианта: Comfort, Elite и Luxury. Самый бюджетный вариант обойдётся 1,99 млн рублей

Стартовая цена самого доступного кроссовера Jetour в России стала известна два месяца назад: модель X50 предлагается от 1,99 миллиона рублей. Сегодня компания представила полный список цен, включающий три варианта: Comfort, Elite и Luxury.

В базовой комплектации Jetour X50 оснащен бензиновым атмосферным двигателем 1.5 мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет передний привод. К стандартному оборудованию входят 17-дюймовые диски, электропривод ручного тормоза, кондиционер, круиз-контроль, галогенные фары, датчики освещения и дождя, цифровая панель приборов диагональю 10,3 дюйма и камера заднего вида.

Информационно-развлекательная система с шестью колонками поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Сиденья обиты экокожей и имеют задний подлокотник. В автомобиле предусмотрены две подушки безопасности. Зимний пакет включает обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В комплектации Elite установлен 147-сильный турбированный двигатель, который работает в паре с 6-ступенчатым преселективным "роботом". Автомобиль стоит 2,29 миллиона рублей и дополнительно включает боковые подушки безопасности, подогрев задних сидений, электроскладывание зеркал и беспроводную зарядку для смартфонов. Кроме того, имеются электронный селектор трансмиссии и система выбора режимов движения, а фары заменены на светодиодные.

Jetour X50 в варианте Luxury предлагается за 2,44 миллиона рублей и получает дополнительные шторки безопасности, люк на крыше, 18-дюймовые колеса, камеры кругового обзора и набор систем активной безопасности, однако, адаптивный круиз-контроль отсутствует.

В прайс-листе отсутствует информация о том, какие интерьерные отделки сочетаются с разными комплектациями. Ранее Jetour X50 демонстрировался на официальных фотографиях с черно-красным и серо-синим интерьером. Вероятно, обе цветовые схемы будут доступны во всех версиях этого кроссовера.