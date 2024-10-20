Сообщается, что китайские ЦП смогут конкурировать с камням от Intel 12-го и 13-го поколений, а ГП компании сможет предложить уровень RTX 2080

Китайская компания Loongson, производитель оборудования, анонсировала ряд значимых обновлений на конференции Loongson Industrial Ecosystem. В ходе мероприятия ее председатель Ху Вэйу представил три ключевых продуктовых линейки: мощные центральные процессоры, графические процессоры и микроконтроллеры, которые будут конкурировать с современными решениями от таких крупных производителей чипов, как Intel и AMD.

Ху отметил, что компания завершила процесс догоняющего развития, который длился два десятилетия, и намерена продолжать работу по модели Tick-Tock, используемой Intel для своих процессоров.

Новый процессор Loongson 3A6000, разработанный на базе 14-нм технологии, уже может соперничать с некоторыми старыми моделями Intel и AMD. Хотя его производительность метами не дотягивает до уровня современных средне- и высокопроизводительных процессоров, перспектива дальнейшего развития выглядит обнадеживающе.

По словам председателя компании, планируется выпуск процессора 3B6600, который будет соперничать с чипами x86 от Intel и AMD. Сообщается, что 3B6600 будет демонстрировать такую же мощность, как процессоры Intel среднего и высокого диапазона 12-го и 13-го поколений, что обеспечит ему 50% долю на рынке настольных ЦП. Кроме этого, компания анонсирует новые решения, включая 3A6600 для персональных компьютеров, 3C6600 для серверов.

Также в планах компании — представление доступной настольной графической карты 9A1000, которая обеспечит производительность, сопоставимую с Radeon RX 550, и получит 128-битную память LPDDR4X. Ожидается, что GPU выйдет в первой половине 2025 года и будет заменен более мощным графическим процессором 9A2000, который, по утверждениям компании, обеспечит производительность, аналогичную RTX 2080. 9A1000 поддерживает ИИ-вычисления и включает такие функции, как OpenGL 4.0, PCI-E 4.0 и современные выходы HDMI 2.1 и DP 2.1, что делает его привлекательным как бюджетное решение.

Модели 2K1500 и 2K2000, основанные на архитектуре LoongArch, показали значительный рост производительности по сравнению с предыдущими версиями, оставаясь при этом высокоэффективными в плане энергопотребления — всего 2,8 Вт и 4 Вт соответственно. Модель Loongsoon 2K3000 обещает дальнейшее снижение потребления до менее 1 Вт, при этом обеспечивая значительно лучшую производительность по сравнению с линейкой Loongson 1A/1B/C. На данный момент 2K3000 уже доступен и имеет 8 ядер с тактовой частотой свыше 2,0 ГГц. При использовании интегрированной графики (iGPU) общее энергопотребление чипа останется ниже 15 Вт.

На данный момент компания Loongson сосредоточена на разработке своей программной экосистемы, которая реализуется в три этапа. Первый этап включает создание базы программного обеспечения на Linux для архитектур x86 и Arm, и находится на завершающей стадии. Второй этап будет направлен на повышение совместимости, а третий — на создание собственных приложений.

Loongson обладает возможностью разработки своих чипов без необходимости в иностранных лицензиях благодаря наличию собственной архитектуры набора инструкций, что позволяет ей действовать независимо от Wintel и AA. Несмотря на то, что компания пока не соперничает с Intel, AMD и NVIDIA по производительности, она стремится сократить этот разрыв за ближайшие годы.