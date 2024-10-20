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Zelikman
The National Interest составила список самых лучших на сегодняшний день танков
В данном рейтинге оказались сразу две российские тяжелобронированные машины — Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв»

  Американский журнал The National Interest представил свой список наилучших танков мира, в который вошли две модели из России. Рейтинг из пяти «лучших» составил военный аналитик Петер Сучиу.

  Согласно мнению американского специалиста, первое место занимает израильский танк Merkava V. Этот основной боевой танк считается одним из самых современных и надежных в мире, обеспечивая высокую защиту для экипажа и обладая способностями противостоять другим бронемашинам. Особое внимание уделяется наличию системы активной защиты.

  Второе место занял российский танк Т-14 «Армата». Несмотря на отсутствие боевого опыта, автор рейтинга утверждает, что этот танк невозможно обойти стороной. «Армата» выделяется беспилотной башней, хорошей защитой и другим рядом характеристик, хотя он и оказался слишком дорогим. Этот танк создан с учетом будущих технологий и является инновационным. Автор отмечает, что ни один список современных танков не может быть полным без упоминания Т-14 «Армата».

  Третье место занял российский танк Т-90М «Прорыв». Он находится на этой позиции благодаря своим выдающимся показателям в боевых условиях на территории проведения Специальной Военной Операции и остаётся основным боевым танком российской армии. Обладает высокой защитой, отличной мобильностью и отличной огневой мощью.

  Четвертым в этом списке идет американский M1A2 Abrams SEPv3. Эта модификация является последней, принятой на службу в армии США. Автор рейтинга считает, что данный танк оснащен мощным двигателем и эффективной пушкой, что позволяет ему заслуженно находиться на четвертом месте.

  Пятую позицию занимает южнокорейский K2 Black Panther. Этот танк считается одним из самых передовых, обладая мощным вооружением и всеми необходимыми характеристиками для успешного выполнения боевых задач. Среди его главных преимуществ отмечается, что он превосходит танки Северной Кореи и Китая.

  Однако немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2 не включены в этот список. Автор не уточняет, связано ли это с их выступлением в боевых действиях на Украине, где они не проявили выдающихся результатов, или же они попросту уступают в некоторых аспектах вышеуказанным моделям.

#россия #техника #армия #оружие #танки
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