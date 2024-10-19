Конкретные причины такого решения не называются. Вероятно, это связано с историческим контекстом сюжета игры





Государственные структуры Кувейта запретили выход новой игры Call of Duty: Black Ops 6 всего за несколько дней до её официального релиза. Игра должна была появиться в каталогах интернет-магазинов 25 октября в разных регионах по всему миру, включая Кувейт, однако, местные регулирующие органы приняли решение её не допускать.

Call of Duty: Black Ops 6 не получила одобрение для выхода в Кувейте. На текущий период времени проект будет недоступен в этом государстве. В связи с этим все предварительные заказы, оформленные в Кувейте, будут отменены и денежные средства вернутся покупателям.

Представитель компании Activision прокомментировал ситуацию, выразив надежду на пересмотр решения властей Кувейта.

«Мы все ещё надеемся, что местные власти изменят своё решение и предоставят игрокам в Кувейте возможность насладиться этим новым опытом в серии Black Ops», — заявили в компании.

Activision не указала конкретные причины блокировки Black Ops 6 в Кувейте, но, вероятно, это связано с историческим контекстом, поскольку действия игры разворачиваются в 90-х годах во время боевых действий в Персидском заливе, начавшихся вслед за вторжением Ирака в Кувейт 2 августа 1990 года.