Производитель заявляет, что функция позволит повысить производительность процессоров Ryzen 9000X3D на существенные 35%

Компания Gigabyte представила свою абсолютно новую функцию под названием X3D Turbo Mode, предназначенную для пользователей процессоров AMD, которая повышает эффективность работы последних чипов Ryzen в игровых приложениях. В соответствии с пресс-релизом, Gigabyte заявляет, что X3D Turbo Mode может увеличить игровую производительность на внушительные 35%.

Эта функция направлена на современные процессоры AMD Ryzen 9000X3D на базе архитектуры Zen 5, которые еще не появились на рынке, однако, она не ограничивается исключительно ими. Режим также будет совместим с чипами Ryzen 9000 без X3D и более старыми процессорами Ryzen 7000X3D на архитектуре Zen 4. X3D Turbo Mode предназначен исключительно для BIOS материнских плат Gigabyte, что позволяет разблокировать максимальную производительность этих чипов всего лишь одним щелчком.

Как видно на представленном изображении, режим Gigabyte X3D Turbo Mode активируется в простом интерфейсе, и пользователю достаточно просто включить этот режим — никаких дополнительных действий не нужно. Gigabyte утверждает, что процессоры AMD Ryzen 9000 без X3D способны достичь игровой производительности, которая сравнима с их X3D аналогами, обеспечивая прирост производительности до 20%.

В данном режиме материнские платы Gigabyte пытаются минимизировать задержку и оптимизировать некоторые другие параметры, однако, эффективность этой функции будет зависеть как от модели процессора, так и от конфигурации DRAM. Пока что недостаточно информации о конкретных возможностях X3D Turbo Mode, но его можно активировать на материнских платах с чипсетами 800 и 600, которые имеют сокеты AM5, совместимые с процессорами на архитектурах Zen 4 и Zen 5.

Неясно, смогут ли получить выгоду от этого режима камни Ryzen 7000 без X3D, однако, по крайней мере, модели 7000X3D могут поднять производительность. Режим Gigabyte X3D Turbo будет интегрирован через BIOS AMD AGESA 1.2.0.2a и станет частью нового обновления с последующей интеграцией в AORUS AI SNATCH в будущем.

Текущая версия BIOS для материнских плат на чипсетах AMD X870 и X670 — AGESA 1.2.0.2, и она уже дает возможность использовать AORUS AI SNATCH и EXPO AI BOOST. Однако, патч AGESA 1.2.0.2 ожидается непосредственно перед анонсом процессоров Ryzen 9000X3D, который планируется на начало ноября.