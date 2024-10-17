Увольнения затронут подразделения Reality Labs, WhatsApp и Instagram

Компания запустила новый этап сокращений. Владелец платформ Facebook, WhatsApp и Instagram провел увольнения в среду. Эти меры затронули ряд команд, поскольку Meta, запрещенная на территории России экстремистская организация, производила перераспределение ресурсов внутри своей структуры. По словам представителя, эти решения согласуются с долгосрочными стратегическими задачами компании. Сотрудники команд WhatsApp, Instagram и Reality Labs оказались под ударом.

Meta подтвердила, что сокращения коснулись различных подразделений. В заявлении для TechCrunch представитель компании объяснил, что «несколько команд в Meta осуществляют изменения, чтобы соответствовать ресурсному размещению и стратегическим целям». Он также отметил, что часть команд была перемещена, в то время как другие столкнулись с уменьшением числа должностей. Кроме Reality Labs, также пострадали сотрудники WhatsApp и Instagram. Несмотря на то что Meta не раскрыла точное количество уволенных, компания намекнула на значительное влияние.

Meta подтвердила, что недавние организационные изменения не затронули такие направления, как Threads, рекрутинг и юридические инициативы. Один из бывших сотрудников указал, что некоторым из пострадавших были предложены альтернативные рабочие места или выходные пособия, и часть работников выбрала последнюю опцию.

Эти увольнения не стали первыми для технологического гиганта. В 2022 году Meta сократила свою рабочую силу на 13%, что составило примерно 11 тысяч рабочих мест. Гендиректор Марк Цукерберг публично принял на себя ответственность за эти изменения. В 2023 году произошло еще одно сокращение — уволили еще 10 тысяч человек и закрыли 5 тысяч вакансий. Недавние увольнения в WhatsApp, Instagram и других отделах подтверждают, что компания продолжает нацеливаться на оптимизацию своих операций для достижения долгосрочных целей.