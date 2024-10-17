По его мнению, это лишь усилит зависимость Европы от китайских автомобилей и аккумуляторов

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе высказался против полного запрета на двигатели внутреннего сгорания в Европе, который планируется ввести в 2035 году. На Парижском автосалоне, который проходит в эти дни, он охарактеризовал полное переключение на электромобили как недостижимую цель и предостерег, что в итоге европейские автокомпании окажутся еще более зависимыми от китайских производителей аккумуляторов. Эти сведения приводит издание InsideEVs.

Европейский союз окончательно принял закон, который запрещает реализацию автомобилей с ДВС начиная с 2035 года, весной прошлого года. Единственным исключением стали двигатели, работающие на синтетическом топливе, которое на данный момент фактически не производится в массовом количестве.

Ципсе выражает обеспокоенность, что текущая законодательная инициатива ставит под угрозу будущее европейской автомобильной отрасли. В то же время китайские компании предлагают на европейском рынке преимущественно электромобили и плагин-гибриды по весьма привлекательным ценам. Он призвал к разработке политики, которая сделает Европу технологически независимой.

Ранее Карлос Таварес, глава концерна Stellantis, призвал западных автопроизводителей изучать практики китайских компаний для снижения затрат на электрокары. По мнению Тавареса, если этого не сделать, Европа может утратить конкурентоспособность перед Китаем, даже несмотря на возможные пошлины в размере до 45% от стоимости автомобиля.