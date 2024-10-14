По словам инсайдера, существенных изменений в производительности устройства ожидать не стоит

Ранее сообщалось о том, что компания AMD готовит к выпуску совершенно новую видеокарту Radeon RX 7650 GRE, основанную на архитектуре RDNA 3. Свежие данные от Benchlife указывают на то, что данная модель станет обновлением для существующей серии Navi 33, сохраняя похожие основные характеристики с уже имеющимися изделиями.

Согласно сообщениям, AMD Radeon RX 7650 GRE будет использовать графический процессор аналогичный Radeon RX 7600, имеющий идентичную конфигурацию ядер: 32 вычислительных блока, 2048 ядер, 64 ядра для ускорения ИИ и память с уровнями 18 Гбит/с, работающую по 128-битной шине. Версия RX 7600 XT включает 16 ГБ памяти GDDR6, тогда как RX 7600 оснащена 8 ГБ. Также стоит отметить, что XT-версия обладает более высокой тактовой частотой и большим TDP.

Компания планирует использовать тот же чип Navi 33, возможно, с еще меньшими характеристиками. В современных условиях, когда 8 ГБ видеопамяти стало нормой для игр, можно ожидать, что будет представлена версия с аналогичной или 16 ГБ памяти, при этом и с 128-битным интерфейсом шины.

Кроме того, источник отмечает, что AMD Radeon RX 7650 GRE предназначен для замены модели Radeon RX 6750 GRE и, вероятно, будет представлен исключительно в Китае. Существует вероятность, что эта видеокарта окажется «региональным ограниченным» предложением.

Это также изменяет представление о старте CES 2025, так как это в основном международное мероприятие. Учитывая, что RX 7650 GRE станет версией для региона Азиатско-Тихоокеанского, ожидать ее дебюта на CES не следует — скорее, она будет представлена на специализированной выставке в Китае. Эту видеокарту планируется предлагать по конкурентной цене, однако говорить о ее большой привлекательности преждевременно, поскольку AMD также представит свои новейшие графические процессоры RDNA 4, ориентированные на массовый и бюджетный сегменты рынка в то же время.