По словам аналитиков, на фоне бума искусственного интеллекта и некоторых проблем у компании Samsung, TSMC получает больше заказов от других техногигантов

Ожидается, что TSMC продемонстрирует увеличение чистой прибыли на 40% в третьем квартале 2024 года. Хотя Apple стала первопроходцем, выпустившим 3-нм чипсет N3E в версиях M4 и A18 для линейки iPhone 16, это не единственный клиент, который использует прогрессивные технологии TSMC. В этом году на рынок вышли и другие компании, такие как Qualcomm и MediaTek, которые адаптируют современные производственные процессы, включая анонсированный чип Dimensity 9400 и ожидаемый Snapdragon 8 Gen 4. Эти аспекты способствуют мнению экспертов о том, что TSMC зафиксирует 40-процентный рост чистой прибыли в третьем квартале 2024 года.

Бум в области искусственного интеллекта также окажет значительное влияние на финансы компании: прогнозируется, что гигант полупроводников получит $9,27 миллиарда. Согласно информации из The Korea Times, основанной на данных LSEG SmartEstimate, собранных у 22 аналитиков, чистая прибыль TSMC должна составить 298,2 миллиарда тайваньских долларов, что примерно $9,27 миллиарда, в третьем квартале 2024 года. В тот же период год назад компания заработала 211 миллиардов тайваньских долларов — около $6,54 миллиарда.

Существуют две ключевые причины для роста прибыли: всё больше компаний размещают заказы на чипы у TSMC, стремясь воспользоваться бумом искусственного интеллекта, а такие клиенты, как Apple, Qualcomm и MediaTek, желают получить преимущество с помощью своих 3-нм решений N3E в этом году. На данный момент TSMC, похоже, не испытывает давления со стороны конкурентов, и даже Samsung не смогла привлечь новых клиентов для своих разрабатываемых 3-нм GAA из-за некоторых сложностей.

Некоторые южнокорейские компании, которые прежде выстраивали отношения с местным литейщиком, начали сотрудничество с TSMC для использования более зрелых технологий, что стало значительным ударом для Samsung. Ожидается, что в этом году Samsung понесет убытки в размере $1,564 млрд, в то время как TSMC будет значительно выигрывать на фоне постоянных проблем своего соперника.

В следующем году ожидается, что тайваньский гигант представит улучшенную версию 3 нм, и компании, такие как Apple, планируют использовать N3P для массового производства M5, A19 и A19 Pro. К тому же, маловероятно, что какой-либо партнер TSMC перейдет на 2 нм, так как высокие затраты на пластины могут отпугнуть их от такого шага.