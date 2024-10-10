К конку года планируется выпуститься 2,9 тысячи единиц.

В Тольятти начат серийный выпуск модели Lada Aura, сообщает ТАСС. Эта модель представляет собой Весту с увеличенной на 250 миллиметров колесной базой. Как ранее сообщалось, удлинённый седан будет доступен только с двигателем 1.8 и вариатором, однако будет предложено несколько комплектаций.

По словам Максима Соколова, главы АвтоВАЗа, «по множеству показателей данный автомобиль превосходит зарубежные аналоги». Модель оснастят 122-сильным атмосферным двигателем объемом 1,8 литра, работающим в паре с китайским бесступенчатым вариатором.

К концу текущего года ожидается сборка 2,9 тысячи удлинённых седанов Lada Aura. В 2025 году планируется увеличить выпуск до 8 тысяч единиц. Дальнейшая динамика будет зависеть от спроса. Модель будет доступна для государственных учреждений, но приобрести её сможет любой желающий. Также будет предложена версия для такси.

Автомобиль представлен в трёх вариантах комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. В уже базовом варианте автомобили оснащены передними и задними парктрониками, четырьмя подушками безопасности, а также системой подогрева передних сидений, лобового стекла, руля и форсунок для омывателя. Топовая версия выделяется светлой отделкой внутреннего пространства и рулем с двухцветным оформлением.

Ожидается, что стартовая цена базовой комплектации составит от 2,6 до 2,8 миллионов рублей, в то время как цена на самую полную версию Lada Aura превысит 3 миллиона рублей. В настоящее время предсерийные модели проходят испытания в государственных учреждениях в разных регионах России.