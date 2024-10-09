Удар по системе противовоздушной обороны был нанесён ракетой «Искандер-М»

Министерство обороны России информирует о выводе из строя двух зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот», которые были задействован украинскими Вооружёнными силами в зоне Специальной Военной Операции.

Судя по видеозаписи, российский беспилотник приблизился к зоне, где размещены установки ПВО, расположенные в сельскохозяйственной области, окружённой лесами. Эта местность находится недалеко от населённого пункта Пашена Балка, всего в нескольких километрах к юго-западу от Днепропетровска.

На кадрах, предоставленных российским дроном, можно наблюдать, как в короткий промежуток времени два пусковых комплекса Patriot осуществляют запуск зенитных ракет. По истечении небольшого промежутка времени последовал прилёт ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что в результате успешного ракетного удара были ликвидированы радиолокационная станция AN/MPQ-65, командный пункт AN/MSQ-104 и одна из пусковых установок данного комплекса. Помимо этого, еще одна пусковая установка системы «Пэтриот» получила повреждения от осколков.

Расстояние от села Пашена Балка до ближайшего участка боевых действий, в данном случае в Запорожской области, составляет примерно 100 километров. Это ещё раз подтверждает, что российские разведывательные беспилотники могут проникать на значительную глубину за линию боевых столкновений, ведя наблюдение за территорией и отправляя информацию для последующего поражения обнаруженных объектов.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/milinfolive/132460