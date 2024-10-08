В системе будет 64 стойки GB200 NVL72, что в сумме составит 4608 адаптеров Blackwell GB200

Тайваньская компания Foxconn сообщила о старте строительства самого мощного в стране суперкомпьютера с элементами искусственного интеллекта в партнерстве с NVIDIA. Новый суперкомпьютер будет использовать передовую архитектуру Blackwell от NVIDIA.

В блоге NVIDIA было объявлено о сотрудничестве с Foxconn и о планах представить суперкомпьютер на мероприятии Hon Hai Tech Day. Суперкомпьютер будет базироваться на новейшей платформе GB200 NVL72, интегрирующей возможности процессоров Grace и ускорителей в Blackwell. Сообщается, что производительность нового суперкомпьютера превысит 90 эксафлопс, что сделает его самым быстрым в истории Тайваня. Это позволит компании занять лидирующие позиции на мировом рынке в сферах, связанных с искусственным интеллектом, а также обеспечит возможность реализации продвинутых проектов.

Foxconn внедряет трёхуровневую стратегию, охватывающую направления производства, урбанистики и электромобилей. Новый суперкомпьютер сыграет ключевую роль в разработке сервисов с использованием ИИ для городских пространств. С применением мощностей платформы GB200 NVL72 компания сможет задействовать до 36 процессоров Grace и 72 графических процессора Blackwell GB200 в единственной стойке, используя домен NVLink, что обеспечивает взаимодействие с 72 графическими процессорами.

Согласно информации от NVIDIA, каждая стойка обеспечивает впечатляющую производительность в 3240 терафлопс для форматов FP64 и FP64 Tensor Core, а также может содержать до 13,5 ТБ памяти HBM3e с колоссальной пропускной способностью в 576 ТБ/с. По сравнению с графическим процессором NVIDIA H100 Tensor Core, новый GB200 NVL72 способен выполнять логические выводы LLM в 30 раз быстрее, обучать LLM в 4 раза эффективнее и обрабатывать данные на 18 раз быстрее.

В системе будет 64 стойки GB200 NVL72, что в сумме составит 4608 адаптеров Blackwell GB200 для. Это делает решение оптимальным для обучения масштабных моделей ИИ и выполнения сложных логических выводов на моделях с триллионами параметров.

Согласно отчетам, Foxconn планирует развернуть суперкомпьютер на первом этапе к середине 2025 года и завершить установку к 2026 году. Суперкомпьютер воспользуется рядом технологий от NVIDIA, таких как Omniverse, платформы Isaac Robotics и Digital Twins, чтобы предложить разнообразные инструменты и библиотеки для оптимизации производственных процессов.