Сообщается об уничтожении очередного немецкого танка Leopard

Подразделения Российской армии освободили Гродовку на Донбассе. Этот участок линии боевого соприкосновения находится под контролем группы «Центр». Информация об этом предоставлена пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

Как указано в официальном отчете, в ходе активных операций, группе войск «Центр» удалось освободить населенный пункт Гродовка в пределах Донецкой Народной Республики. В течение суток бойцы этого соединения нанесли значительный урон нескольким формированиям украинских сил, включая бригады моторизированной пехоты и десантников, в районе населенных пунктов Селидово, Дзержинск и других территорий Донецкого участка. Также бои протекали в окрестностях Райполя на Днепропетровщине.

Вооруженные силы Украины предприняли десять атак в попытке контратаковать позиции ВС РФ, но все его штурмы были успешно отбиты. В результате потери за минувшие 24 часа составили свыше 400 человек. В их число входят как раненые, так и ликвидированные. Российские войска также уничтожили множество единиц техники бронетехники, включая немецкий танк Leopard.

Российские военные осуществляют успешные операции не только в этом районе передовой, но и почти на всех других направлениях. Подразделения армии «Запад» сегодня заняли более выгодные стратегические позиции.

Помимо этого, отмечается продвижение вглубь обороны украинской армии со стороны подразделений «Южной» и «Восточной» группировок. Военнослужащие соединения «Восток» за последние 24 часа сожгли несколько единиц украинской бронетехники и артиллерии, среди которых оказались две гаубицы FH-70, поставленные Украине из Британии, и американский бронеавтомобиль HMMWV.