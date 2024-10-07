Устройство оказалось в руках у российского техноблогера Wylsacom

Линейка MacBook Pro с чипом M4 от Apple, включающая модели с дисплеем 14 и 16 дюймов, предположительно появится в продаже 1 ноября. Однако перед ожидаемым мероприятием на YouTube уже был представлен обзор более компактного Mac, который стал одним из самых неожиданных сюрпризов этого года. Видеоролик был выложен российским блогером Wylsacom, который показал, что устройство сохранило тот же внешний вид, что и модели с M3, при этом демонстрируя заметный прирост в производительности благодаря M4.

На упаковке устройства было указано, что оно оборудовано 16 ГБ объединенной оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Что касается распаковки, M4 MacBook Pro не отличается от M3, и единственным улучшением остаётся новый чип.





Это обновление должно оправдать ожидания клиентов. В тесте Geekbench 6, представленном в видео, MacBook Pro набирает 3864 и 15288 баллов, что соответствует тем результатам, о которых упоминалось в предыдущих утечках. Чип M4 в MacBook Pro работает немного быстрее, чем аналогичный процессор, используемый в 11-дюймовых и 13-дюймовых моделях iPad Pro. Это может свидетельствовать о том, что наличие активного вентилятора охлаждения дало M4 больше возможностей для эффективности.

Хотя в этом обзоре был лишь один бенчмарк, не были обсуждены другие важные аспекты M4 MacBook Pro. Однако поскольку видео появилось на YouTube до официального объявления, неизвестно, как долго оно останется доступным на платформе. Тем не менее, потенциальные покупатели, которые до сих пор не решили перейти на новую модель, вероятно, смогут сделать более обоснованный выбор на основе имеющейся информации.