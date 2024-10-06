Ведомство не будет финансировать проект, но поможет с консультацией

Министерство обороны России дало свое согласие на создание компьютерной игры «Отряд 22: ZOV», которая посвящена Специальной Военной Операции, как сообщает издание «Известия». Отмечается, что ведомство не будет финансировать проект, но предложит свои консультационные услуги.

В качестве консультантов в разработке игры выступают настоящие участники специальной военной операции, среди которых Герой России Владислав Струна Головин, который обеспечивает экспертное мнение по вопросам военной тактики, по информации источника издания.

Кроме того, директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко выразил уверенность, что «Отряд 22: ZOV» обретет свою аудиторию и сможет создать вокруг себя стабильное игровое сообщество патриотично настроенных геймеров. Более того, по его мнению, игра имеет потенциал стать дополнительным учебным пособием для школьников и студентов.

В целом, вопрос в данном контексте назревает лишь один — почему так поздно? На фоне той же франшизы Call of Duty, где последние несколько лет активно транслируется определенная картина мира, непонятно, почему в России не начали работать над собственными играми того же жанра раньше. Разработчики игр хоть и отмечают, что речь идёт о вымышленной вселенной, но зачастую берут вполне реальные события, как это было с гражданской войной в Сирии. При этом события прописываются таким образом, чтобы российских военных изображать в качестве антагонистов.

Подобная игра напрашивалась уже давно, однако вопрос остаётся в качестве реализации. Пока нет больше никаких дополнительных данных о разработке проекта. Будем надеяться что вскоре появится больше подробностей.