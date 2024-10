У каждого нового многопользовательского проекта всё меньше шансов на успех

Недавно было выпущено новое исследование, в котором отмечается, что 53% геймеров предпочитают однопользовательские проекты. В свете того, насколько трудно многопользовательским играм с живыми сервисами завоевать популярность, становится очевидным, что AAA-проекты, рассчитанные на одного игрока, всё чаще оказываются на первых строчках и достигают большего успеха, чем их многопользовательские аналоги. Анализ экспертов показывает, как значительная часть доходов в сегменте крупных однопользовательских игр формируется за счет внутриигровых покупок. Хотя ранее это была особенность соревновательных проектов.

Игры с живыми сервисами всё реже получают возможность выделиться, и каждый успешный проект всё больше ограничивает пространство для появления последующих участников. Несмотря на то, что разработчики AAA на консолях и ПК стремятся повысить прибыли от проектов с живыми сервисами, большинство игроков предпочитает однопользовательский опыт.

В свежем игровом отчете компании Midia Research отмечается, что однопользовательские игры остаются самым популярным форматом для геймеров. Некоторые разработчики, ранее сосредоточившиеся на создании таких игр, пытались войти в сегмент игр с живыми сервисами, однако, их попытки часто терпели неудачу. Ярким примером служит успех The Last of Us, в то время как The Last of Us Online не смогла завоевать популярность и была быстро закрыта компаниями Naughty Dog и PlayStation.

Несмотря на мнение, что игры с живыми сервисами, как правило, приносят основной доход в индустрии, новые однопользовательские проекты не прекращают устанавливать рекорды и зарабатывать миллионы. Многие вспоминают о знаменитых франшизах, таких как The Legend of Zelda или Spider-Man. Игра Elden Ring разошлась тиражом в 25 миллионов копий, а Black Myth: Wukong — в 20 миллионов. Оба проекта оринтированы на одиночный режим, при этом Elden Ring также включает многопользовательские элементы для желающих.