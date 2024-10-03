Многопоточная производительность Exynos 1580 оказалась на 12% выше, чем у флагмана Snapdragon 888

Недавно были получены первые сведения о работе Exynos 1580 — нового чипсета среднего сегмента от Samsung. Теперь есть обновленная информация, поступающая от одного из центральных устройств, где будет применяться этот чип — Samsung Galaxy A56.

Exynos 1580 включает в себя восемь ядер: одно основное с частотой 2,91 ГГц, три средних с частотой 2,60 ГГц и четыре малых с частотой 1,95 ГГц. Пока что неясно, какие именно ядра используются, но Samsung изменила пропорции, начиная с Exynos 1480, который имел 4 ядра A78 на 2,75 ГГц и 4 ядра A55 на 2,0 ГГц. Основное ядро в новом чипе работает на более высокой тактовой частоте для повышения одноядерной производительности.

Geekbench также обнаружил графический процессор под кодовым названием “Angle”, что соответствует Xclipse 540. Прошлогодняя модель использовала Xclipse 530 (“Titan”) последнего поколения, основанный на архитектуре RDNA 2 от AMD. Существует высокая вероятность, что новинка получит обновление до более современных стандартов RDNA 3, аналогично графическому процессору Xclipse 940 в Exynos 2400, который уже работает на этой архитектуре.

В случае с Samsung Galaxy A56, в него установили 8 ГБ оперативной памяти, что не является чем-то выдающимся – у модели A55 были варианты с 6, 8 и даже 12 ГБ. Более примечательно, что данный телефон работает под управлением Android 15, в то время как Galaxy S24 FE был выпущен на Android 14. Судя по циклу выпуска A55, A54 и A53, релиз Galaxy A56 ожидается лишь в середине марта.